СК возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР
28 марта 2022

СК возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР

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Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела против военнослужащих ВСУ по статье о жестоком обращении с гражданским населением. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным следствия, 25 и 27 марта военнослужащие ВСУ обстреляли из тяжёлых видов вооружения города Донецкой и Луганской народных республик.

«СК России возбуждено четыре уголовных дела по ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации) в связи с новыми эпизодами преступлений украинских военных», — говорится на сайте ведомства.

В результате массированных артиллерийских и миномётных обстрелов в Мариуполе погибли семь человек, 14 получили ранения различной степени тяжести. В других районах Донецка повреждены 46 жилых домов, шесть человек были ранены, один мирный житель погиб.

В Луганской Народной Республике в результате обстрелов местный житель в городе Ровеньки получил ранение, в Первомайске было повреждено 22 жилых дома.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.