Матвиенко: российская спецоперация на Украине идёт по плану

Спецоперация Вооружённых сил России идёт по плану, есть чёткое указание российского президента Владимира Путина не допускать жертв среди мирного населения. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Операция идёт по плану. Если бы была цель оккупировать Украину, поверьте, достаточно было бы нескольких дней, чтобы всё это сделать», — цитирует её ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что есть чёткое указание президента минимизировать жертвы среди мирного населения, не допускать их.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.