Матвиенко: российская спецоперация на Украине идёт по плану
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«Операция идёт по плану. Если бы была цель оккупировать Украину, поверьте, достаточно было бы нескольких дней, чтобы всё это сделать», — цитирует её ТАСС.
Матвиенко подчеркнула, что есть чёткое указание президента минимизировать жертвы среди мирного населения, не допускать их.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.