Матвиенко: российская спецоперация на Украине идёт по плану

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Спецоперация Вооружённых сил России идёт по плану, есть чёткое указание российского президента Владимира Путина не допускать жертв среди мирного населения. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: российская спецоперация на Украине идёт по плану
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Операция идёт по плану. Если бы была цель оккупировать Украину, поверьте, достаточно было бы нескольких дней, чтобы всё это сделать», — цитирует её ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что есть чёткое указание президента минимизировать жертвы среди мирного населения, не допускать их.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.

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