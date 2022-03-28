Прокурор запросила проведение суда по делу россиянки Софьи Сапеги в закрытом режиме

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Белорусский прокурор Наталья Соколова ходатайствовала о проведении суда по делу россиянки Софьи Сапеги в закрытом режиме.
Прокурор запросила проведение суда по делу россиянки Софьи Сапеги в закрытом режиме
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«Ходатайствую о проведении разбирательства на закрытом заседании», — приводит РИА Новости заявление гособвинителя.

Прокурор аргументировала своё решение тем, что в материалах дела фигурируют персональные данные силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской.

Сапега поддержала соответствующее ходатайство, однако своё решение не аргументировала.

В январе уголовное дело россиянки поступило в Гродненский областной суд.

Ей инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

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