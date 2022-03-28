В Польше заявили, что Киев рассчитывает сделать Варшаву гарантом соглашения с Россией

Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох в эфире телеканала Polsat заявил, что Украина рассчитывает, что Польша будет в числе гарантов будущего мирного соглашения с Россией.

«Это один из вариантов, который появляется на случай такой ситуации, что дойдёт до каких-то мирных договорённостей», — передаёт РИА Новости заявление Солоха.

Он подчеркнул, что украинская сторона выражает заинтересованность в том, чтобы поляки были в числе стран, гарантирующих безопасность Украины в случае подписания подобного договора.

Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что власти Польши не исключают идеи отправки миротворческой миссии НАТО на Украину.