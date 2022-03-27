Военные раздали гуманитарную помощь в посёлке Трёхизбенка в ЛНР
- РИА Новости
«Хлеб, продукты, воду, чтобы люди не нуждались ни в чём. Очень радостно, когда люди улыбаются благодаря тому, что здесь уже спокойно. Нет ни взрывов, ни слёз людей, дети могут свободно выйти погулять», — рассказал военнослужащий республики.
Отмечается, что гуманитарную помощь в посёлок привозят в четвёртый раз.
Ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь под украинский Чернигов, жителям выдано более 7 т.