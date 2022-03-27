Военные раздали гуманитарную помощь в посёлке Трёхизбенка в ЛНР

Короткая ссылка
Военнослужащие раздали гуманитарную помощь жителям посёлка Трёхизбенка в Луганской Народной Республике.
Военные раздали гуманитарную помощь в посёлке Трёхизбенка в ЛНР
  • РИА Новости

«Хлеб, продукты, воду, чтобы люди не нуждались ни в чём. Очень радостно, когда люди улыбаются благодаря тому, что здесь уже спокойно. Нет ни взрывов, ни слёз людей, дети могут свободно выйти погулять», — рассказал военнослужащий республики.

Отмечается, что гуманитарную помощь в посёлок привозят в четвёртый раз.

Ранее российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь под украинский Чернигов, жителям выдано более 7 т.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить