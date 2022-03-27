Российская авиация за сутки уничтожила 67 военных объектов на Украине

Российская авиация за сутки уничтожила 67 военных объектов на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

РИА Новости

«За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 67 военных объектов Украины», — заявил Конашенков. Как уточняется, среди уничтоженных объектов два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооружённых сил и 20 районов сосредоточения боевой техники. Армия России 26 марта высокоточным оружием уничтожила крупную базу горючего в районе города Львова.