Российская авиация за сутки уничтожила 67 военных объектов на Украине

Короткая ссылка
Российская авиация за сутки уничтожила 67 военных объектов на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российская авиация за сутки уничтожила 67 военных объектов на Украине
  • РИА Новости

«За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 67 военных объектов Украины», — заявил Конашенков.

Как уточняется, среди уничтоженных объектов два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооружённых сил и 20 районов сосредоточения боевой техники.

Армия России 26 марта высокоточным оружием уничтожила крупную базу горючего в районе города Львова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить