В Абхазии заявили о готовности оказать военную помощь России

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа заявил, что республика в соответствии с союзническими обязательствами окажет военную помощь России.

По его словам, учитывая сложную военно-политическую обстановку в регионе, Вооружённые силы Абхазии были приведены в повышенную боевую готовность, проведены соответствующие мобилизационные мероприятия, внеплановые сборы с личным составом резервных частей и кадровым составом Минобороны.

«В случае обострения ситуации ВС готовы выполнить свой долг по защите государственного суверенитета и независимости Абхазии. В соответствии с союзническими обязательствами и решением президента Абхазии мы окажем военную помощь в достижении целей, поставленных Верховным главнокомандующим России перед Вооружёнными силами России», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что Абхазия и Минобороны республики «всецело поддерживают специальную военную операцию, проводимую Россией на Украине».

Отдельно министр отметил, что учения НАТО в Грузии ясно показали, что «Тбилиси не отказался от воинственной риторики и курса на вступление в Североатлантический альянс».

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военнослужащие республики выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации.