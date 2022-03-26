В Белоруссии завели дело на белорусов, действующих на Украине против России
- РИА Новости
«Нам известны 50 человек, которые заявили о своём участии в деятельности так называемого батальона... Этим лицам дана правовая оценка, возбуждено дело — соучастие в вооружённом конфликте на территории зарубежного государства… В случае возвращения в Беларусь их ждёт уголовная ответственность», — цитирует его РИА Новости.
По словам Бедункевича, идёт взаимодействие с правоохранительными органами России по обмену данными об этих лицах, о местах их нахождения.
Ранее Комитет госбезопасности Белоруссии заявил о принятых мерах по сковыванию разведдеятельности и ликвидации резидентуры Украины, действовавшей под дипломатическим прикрытием.