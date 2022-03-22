КГБ Белоруссии заявил о ликвидации действовавшей под дипприкрытием резидентуры Украины
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Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на замначальника следственного управления КГБ Константина Бычека.
Он заявил, что КГБ на протяжении последних лет фиксировал активную разведдеятельность со стороны украинских посольства и консульства в Бресте.
«В связи со сложившейся ситуацией Комитетом государственной безопасности приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием», — заявили в комитете.
Ранее КГБ Белоруссии предотвратил теракт в Мозырском районе, направленный против российских военных и техники.