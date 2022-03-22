КГБ Белоруссии заявил о ликвидации действовавшей под дипприкрытием резидентуры Украины

Комитет госбезопасности Белоруссии заявил о принятых мерах по сковыванию разведдеятельности и ликвидации резидентуры Украины, действовавшей под дипломатическим прикрытием.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на замначальника следственного управления КГБ Константина Бычека.

Он заявил, что КГБ на протяжении последних лет фиксировал активную разведдеятельность со стороны украинских посольства и консульства в Бресте.

«В связи со сложившейся ситуацией Комитетом государственной безопасности приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием», — заявили в комитете.

Ранее КГБ Белоруссии предотвратил теракт в Мозырском районе, направленный против российских военных и техники.