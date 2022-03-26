Российские военные уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник
- РИА Новости
«В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Чёрным морем», — заявил Конашенков.
Также сообщается, что российские средства ПВО сбили над населённым пунктом Старая Басань украинский вертолёт Ми-24.
За сутки российская авиация поразила 91 военный объект Украины.