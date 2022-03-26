Минобороны: российские ВКС поразили 91 военный объект Украины за сутки

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация поразила 91 военный объект Украины, в том числе два командных пункта за сутки.
Минобороны: российские ВКС поразили 91 военный объект Украины за сутки
  • РИА Новости

«За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражён 91 военный объект Украины», — заявил он.

По его словам, в частности, были поражены два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, 20 опорных пунктов подразделений украинских вооружённых сил и 52 района сосредоточения боевой техники.

Ранее российское Минобороны показало видеоролик с уничтожением ЗРК «Бук» украинской армии ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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