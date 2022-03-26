Минобороны: российские ВКС поразили 91 военный объект Украины за сутки

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация поразила 91 военный объект Украины, в том числе два командных пункта за сутки.

РИА Новости