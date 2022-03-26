В ДНР заявили об обстреле Зайцево со стороны украинских военных
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что в направлении Зайцево было выпущено десять снарядов калибром 122 мм.
Ранее ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка и Еленовке из крупнокалиберного вооружения.
До этого в результате очередного обстрела со стороны украинских военных погиб один сотрудник шахты «Щегловская-Глубокая», ещё двое получили ранения.