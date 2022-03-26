В ДНР заявили об обстреле Зайцево со стороны украинских военных

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Обстрел населённого пункта Зайцево зафиксирован со стороны украинских военных, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
В ДНР заявили об обстреле Зайцево со стороны украинских военных
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что в направлении Зайцево было выпущено  десять снарядов калибром 122 мм.

Ранее ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка и Еленовке из крупнокалиберного вооружения.

До этого в результате очередного обстрела со стороны украинских военных погиб один сотрудник шахты «Щегловская-Глубокая», ещё двое получили ранения.

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