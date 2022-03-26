В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Еленовки из крупнокалиберного вооружения

В Донецкой Народной Республике сообщили об обстреле Еленовки со стороны украинских военных из крупнокалиберного вооружения.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ... н.п. Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм», — говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка. По данным СЦКК, украинскими войсками было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм

До этого в результате очередного обстрела со стороны ВСУ погиб один сотрудник шахты «Щегловская-Глубокая», ещё двое получили ранения.