В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Еленовки из крупнокалиберного вооружения

Короткая ссылка
В Донецкой Народной Республике сообщили об обстреле Еленовки со стороны украинских военных из крупнокалиберного вооружения.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ... н.п. Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм», — говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка. По данным СЦКК, украинскими войсками было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм

До этого в результате очередного обстрела со стороны ВСУ погиб один сотрудник шахты «Щегловская-Глубокая», ещё двое получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить