Медведев: работу договорённостей с Украиной могут гарантировать и международные механизмы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что гарантировать исполнение будущих договорённостей между Москвой и Киевом могут в том числе и международные механизмы.

Цель ведущихся переговоров — зафиксировать результаты, на которые направлена спецоперация, а именно — нейтральный статус Украины, демилитаризацию и отказ от нацистского характера законодательства, сказал Медведев.

У Украины есть свои задачи: сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие, отметил он.

«Что же касается гарантии их исполнения, то эти гарантии могут быть двоякие. Во-первых, это гарантии, связанные с участниками этих соглашений... тех, кто будет их подписантами, кто будет своим авторитетом отвечать за их исполнение. Второе — это различные международные механизмы», — заявил Медведев в интервью РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что не станет их переоценивать, поскольку есть «масса договоров, которая была заключена и не исполнена».

«Но всё-таки это гораздо лучше, нежели правовая неопределённость или бесконечные попытки Украины просочиться в НАТО для того, чтобы создать прямую угрозу у наших границ. Поэтому юридические гарантии и наличие самого договора гораздо лучше, чем их отсутствие. И это способ разрешить этот конфликт», — подытожил зампредседателя Совбеза.

Накануне глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва на переговорах с Киевом настаивает на комплексном договоре с учётом жизненно важных для России позиций.