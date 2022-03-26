В ЛНР семь жилых домов остались без тепла после обстрела со стороны ВСУ

Семь многоквартирных домов в Первомайске в Луганской Народной Республике (ЛНР) остались без тепла после обстрела со стороны ВСУ, сообщает МЧС ЛНР.

«25 марта в Первомайске в связи с обстрелом остановлена котельная №9, вследствие чего отключены от теплоснабжения семь жилых домов», — приводит сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.

Отмечается, что в данных домах проживают 366 абонентов теплоснабжения.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что политическое решение конфликта в Донбассе было невозможным, так как Киев не выполнял Минские соглашения.