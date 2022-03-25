«Росатом» потребовал от Украины возвращения четырёх своих сотрудников

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«Росатом» потребовал от украинских властей обеспечить скорейшее и безопасное возвращение четырёх своих сотрудников в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление корпорации.
«Росатом» потребовал от Украины возвращения четырёх своих сотрудников
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

В сообщении говорится, что 25 марта в официальном Telegram-канале ГП НАЭК «Энергоатом» был опубликован видеоролик с выступлением четырёх сотрудников «Росатома» с антироссийскими заявлениями.

«Даже из простого просмотра видеоматериала видно, что наши люди находятся под сильнейшим давлением, очевидно, пытаются воспроизвести некий наскоро заученный текст», — заявили в корпорации.

В заявлении отмечается, что «определённо заметны следы видеомонтажа».

«Несмотря на всё увиденное, мы не изменим своё отношение к нашим товарищам и не бросим их в беде. Требуем от украинских властей скорейшего и безопасного возвращения сотрудников на родину», — отметили в «Росатоме».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства, при которых четыре сотрудника «Росатома» не могут вернуться с Украины в Россию после того, как их направили на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами.

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