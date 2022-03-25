Минобороны России сообщило о содержании украинских пленных в достойных условиях 

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что пленные украинские военнослужащие содержатся в достойных условиях в соответствии с международными нормами.

«Со всеми украинскими пленными в Российской Федерации, как этого требуют нормы международного гуманитарного права, обращаются в соответствии с этими требованиями», — сообщил Мизинцев.

По его словам, украинских пленных обеспечивают трёхразовым питанием и оказывают им своевременную и квалифицированную медицинскую помощь.

Мизинцев также отметил, что к пленным не применяется насилие или психологическое давление, а каждому из них дают возможность связаться с родственниками.

По его словам, организовано взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста по этому вопросу.

«При этом украинские власти на общем фоне беспредела, повсеместно царящего на Украине, грубо нарушают элементарные гуманные нормы, не говоря уже о требованиях Женевских конвенций в части обращения с военнопленными», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что, несмотря на это, российская сторона продолжит гуманно и уважительно относиться к украинским военнопленным.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен с украинской стороной пленных военнослужащих по формуле «десять на десять».