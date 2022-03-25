ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

Вооружённые силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожской. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Сергей Рудской.

«Наступательные действия Вооружённых сил России осуществляются на различных направлениях», — заявил Рудской.

По его словам, российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.

Кроме того, под полным контролем находятся Херсонская область и большая часть Запорожской.

Ранее Рудской сообщил, что безвозвратные потери Вооружённых сил Украины составили 14 тыс. военных, ещё около 16 тыс. — санитарные потери.

По состоянию на сегодняшний день с российской стороны погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения.