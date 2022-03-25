В Эстонии вандалы облили краской табличку у входа в посольство России

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В Эстонии неизвестные облили краской табличку у входа в посольство России и часть исторического фасада.
В Эстонии вандалы облили краской табличку у входа в посольство России
  • Gettyimages.ru
  • © Wolfgang Deuter

«С сожалением отмечаем, что акты вандализма в отношении посольства России стали в Эстонии традицией. Посольство надеется, что официальные власти примут наконец должные меры к тому, чтобы её прервать», — сообщает дипмиссия в своём Telegram.

В посольстве добавили, что заявление о случившемся и видеозапись переданы в полицию.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство готовит запросы в семь стран, где произошли нападения на российские посольства и консульства.

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