Песков: Путин пока не формулировал позицию по восстановлению украинских городов

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о восстановлении Мариуполя после окончания спецоперации на Украине.
Песков: Путин пока не формулировал позицию по восстановлению украинских городов
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«На этот счёт президент Путин никак не формулировал свою позицию, поэтому я ничего не могу сказать, как минимум мы должны дождаться завершения специальной военной операции», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, будет ли Россия восстанавливать Мариуполь и другие украинские города.

По его словам, Турчак, будучи одним из руководителей ведущей политической силы России, высказывает партийные соображения и свои собственные.

Ранее Андрей Турчак заявил, что Россия поможет восстановить Мариуполь после окончания специальной операции на Украине.

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