Песков: Путин пока не формулировал позицию по восстановлению украинских городов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о восстановлении Мариуполя после окончания спецоперации на Украине.

«На этот счёт президент Путин никак не формулировал свою позицию, поэтому я ничего не могу сказать, как минимум мы должны дождаться завершения специальной военной операции», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, будет ли Россия восстанавливать Мариуполь и другие украинские города.

По его словам, Турчак, будучи одним из руководителей ведущей политической силы России, высказывает партийные соображения и свои собственные.

Ранее Андрей Турчак заявил, что Россия поможет восстановить Мариуполь после окончания специальной операции на Украине.