Экипаж ЗРПК «Панцирь-С1» Вооружённых сил России рассказал о своей работе на Украине

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Министерство обороны России опубликовало видео, в котором экипаж ЗРПК «Панцирь-С1» российских Вооружённых сил рассказал о своей работе на Украине.

Отмечается, что соответствующие системы прикрывают авиацию и пехоту ВС России, сбивают ударные беспилотники, а также «Грады» и тактические ракеты «Точка-У».

По словам замкомандира батареи, все эти цели они уничтожают ещё на подлете.

Он отметил, что при недавнем налёте «Градов» расчёты ЗРПК «Панцирь-С» отразили 23 ракеты из 24, и то потому, что одна ракета просто «пролетела не туда».

Ранее российское Министерство обороны опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ вертолётами Ка-52 ВКС России.

23 марта оборонное ведомство России опубликовало кадры ударов из берегового ракетного комплекса «Бастион» по инфраструктуре Вооружённых сил Украины.

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