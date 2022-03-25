ВС России доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области

Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Выдача продуктовых наборов была организована в населённых пунктах Чернобаевка и Антоновка, находящихся недалеко от областной столицы украинского города Херсон», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Военные доставили в населённые пункты крупы и консервы.

Ранее ВС России доставили гуманитарную помощь в Мариуполь.

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер выступил за ускорение и масштабирование предоставления гумпомощи гражданскому населению как на Украине, так и на территории Луганской и Донецкой народных республик.