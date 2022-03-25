Бастрыкин заявил, что спецоперация позволила предотвратить большие жертвы в Донбассе

Российская специальная операция на Украине позволила предотвратить большие жертвы среди населения Донбасса. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Если бы российская армия не начала специальную операцию, то украинские националисты имели бы значительно больше простора и сил для концентрации своих ударов по территориям ДНР и ЛНР. Тогда потери среди мирного населения были бы гораздо больше», — заявил Бастрыкин.

По его словам, в Донбассе находится крупная группировка вооружённых формирований Украины.

«Судя по тому, что мы видим сейчас, националисты готовы на любые жертвы среди мирного населения», — заключил Бастрыкин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ходе специальной военной операции на Украине.

Путин отметил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.