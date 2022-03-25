Бастрыкин заявил, что спецоперация позволила предотвратить большие жертвы в Донбассе

Короткая ссылка
Российская специальная операция на Украине позволила предотвратить большие жертвы среди населения Донбасса. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Если бы российская армия не начала специальную операцию, то украинские националисты имели бы значительно больше простора и сил для концентрации своих ударов по территориям ДНР и ЛНР. Тогда потери среди мирного населения были бы гораздо больше», — заявил Бастрыкин.

По его словам, в Донбассе находится крупная группировка вооружённых формирований Украины.

«Судя по тому, что мы видим сейчас, националисты готовы на любые жертвы среди мирного населения», — заключил Бастрыкин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ходе специальной военной операции на Украине.

Путин отметил, что специальная военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить