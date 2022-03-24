СК проверит обстоятельства новых обстрелов пытавшихся покинуть Мариуполь жителей

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства новых обстрелов мирных граждан, пытавшихся покинуть Мариуполь, сообщает пресс-служба ведомства.
СК проверит обстоятельства новых обстрелов пытавшихся покинуть Мариуполь жителей
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Бастрыкин поручил... установить обстоятельства новых обстрелов мирных жителей в Мариуполе, в результате которых погиб один человек, десятки пострадали», — сообщается в Telegram-канале СК России.

По информации Народной милиции ДНР, за минувшие сутки один человек погиб, 44 человека, в том числе трое детей, получили ранения.

Ранее СК России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов украинской стороной территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Стрингер RT Андрей Филатов снял в Мариуполе последствия обстрелов города со стороны украинских военных

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