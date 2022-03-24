Захарова назвала несамостоятельность Киева главным препятствием на переговорах с Украиной
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«Что является главным препятствием (для прогресса на переговорах. — RT)? Несамостоятельность киевского режима. Не киевский режим принимает решения, и принимаемые решения не соответствуют интересам народа, населения, граждан Украины. Всё это делается с подачи Вашингтона через соответствующие каналы связи, преподносят решения как решения украинской стороны», — сказала Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности российско-украинские переговоры.
В ходе совещания президент выразил сожаление в связи с медлительностью Киева на переговорах.