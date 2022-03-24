Захарова назвала несамостоятельность Киева главным препятствием на переговорах с Украиной

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала переговоры России и Украины.

«Что является главным препятствием (для прогресса на переговорах. — RT)? Несамостоятельность киевского режима. Не киевский режим принимает решения, и принимаемые решения не соответствуют интересам народа, населения, граждан Украины. Всё это делается с подачи Вашингтона через соответствующие каналы связи, преподносят решения как решения украинской стороны», — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности российско-украинские переговоры.

В ходе совещания президент выразил сожаление в связи с медлительностью Киева на переговорах.