Захарова назвала несамостоятельность Киева главным препятствием на переговорах с Украиной

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала переговоры России и Украины.
Захарова назвала несамостоятельность Киева главным препятствием на переговорах с Украиной
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«Что является главным препятствием (для прогресса на переговорах. — RT)? Несамостоятельность киевского режима. Не киевский режим принимает решения, и принимаемые решения не соответствуют интересам народа, населения, граждан Украины. Всё это делается с подачи Вашингтона через соответствующие каналы связи, преподносят решения как решения украинской стороны», — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности российско-украинские переговоры.

В ходе совещания президент выразил сожаление в связи с медлительностью Киева на переговорах.

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