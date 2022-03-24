Аналитик Блохин объяснил призыв Зеленского к НАТО о военной помощи «без ограничений»

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT обращение президента Украины Владимира Зеленского к участникам саммита НАТО с просьбой предоставить стране военную помощь без каких-либо ограничений.

Блохин выразил мнение, что Украина может специально затягивать переговоры с Россией, поскольку Зеленский надеется на радикальное изменение позиции Европы по вопросу военной помощи Киеву.

«Да, Европа поддерживает Украину, не только на словах, идут и поставки вооружения, но этого явно недостаточно», — пояснил аналитик.

Украинский лидер хочет более масштабной помощи, добавил собеседник RT.

При этом специалист выразил мнение, что Украину может поддержать Польша, но лишь в связи с преследованием своих целей.

Блохин не исключил, что некоторые польские политики «лелеют мечту» о возрождении «былого могущества» и претендуют на некоторые украинские территории.

«Польский голос будет звучать громче всех, чтобы попытаться втянуть НАТО на Украину», — пояснил политолог.

Но аналитик выразил уверенность в том, что западные «страны-тяжеловесы» попытаются отстраниться и не захотят вмешиваться в ситуацию на Украине.

Ранее Зеленский попросил участников саммита НАТО о военной помощи «без ограничений».

Украинский лидер подчеркнул, что Украина сейчас находится «в серой зоне между Западом и Россией».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее напомнил, что альянс не считает себя частью боевых действий на Украине и не собирается направлять туда силы.