Глава Чечни Кадыров опубликовал видео боя на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры боя на Украине, на которых чеченский боец поднимает флаг с его изображением.

«Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения, это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру», — написал Кадыров в Telegram.

21 марта Кадыров рассказал об отправке для участия в спецоперации на Украине новых подразделений из республики. Он отметил, что не сомневается в выполнении военнослужащими их боевых задач.