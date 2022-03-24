Корреспондент RT показал найденные российскими военными в окопах ВСУ карты

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Корреспондент RT Мурад Гадзиев показал найденные российскими военными в окопах ВСУ в нескольких километрах от Крыма карты.
Корреспондент RT показал найденные российскими военными в окопах ВСУ карты
  • РИА Новости

«Оказывается, ВСУ расчищали пути для танков в своих же минных полях за несколько дней до начала российской спецоперации. Это говорит о том, что ВСУ всё-таки планировали какую-ту диверсию. Возможно, быстрый удар и отход, для того чтобы заманить ВС РФ в ловушку, состоящую из колоссального количества фугасов в этом районе», — написал корреспондент в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в одном из штабов украинских военных нашли ноутбук с лицензионным номером реестра НАТО и разведданными.

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