Корреспондент RT показал найденные российскими военными в окопах ВСУ карты

Корреспондент RT Мурад Гадзиев показал найденные российскими военными в окопах ВСУ в нескольких километрах от Крыма карты.

«Оказывается, ВСУ расчищали пути для танков в своих же минных полях за несколько дней до начала российской спецоперации. Это говорит о том, что ВСУ всё-таки планировали какую-ту диверсию. Возможно, быстрый удар и отход, для того чтобы заманить ВС РФ в ловушку, состоящую из колоссального количества фугасов в этом районе», — написал корреспондент в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в одном из штабов украинских военных нашли ноутбук с лицензионным номером реестра НАТО и разведданными.