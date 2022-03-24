Минобороны России: южнее Киева уничтожены девять С-300 и четыре «Бука-М1»

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ВС России высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожили девять С-300 и четыре «Бука-М1» южнее Киева.
Минобороны России: южнее Киева уничтожены девять С-300 и четыре «Бука-М1»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооружённых сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», — отметил он.

В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок ЗРК, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в Даниловке, южнее Киева.

Также уничтожены штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населённом пункте Бахмут Донецкой области, временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300 украинской армии.

ЗРК был размещён на северной окраине Киева на территории промышленной застройки.

Его местонахождение вычислил беспилотник. После этого по комплексу нанесли удар высокоточным ракетным вооружением.

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