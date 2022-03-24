Российские военные обезвредили более 12 тысяч мин на сельхозугодьях в Херсонской области

Инженерные войска Южного военного округа российских вооружённых сил проводят разминирование сельскохозяйственных угодий в Херсонской области. Обезврежено уже более 12 тыс. мин.

Об этом информирует Минобороны России.

«На юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем ВСУ и националистических батальонов», — заявили в министерстве.

Отмечается, что украинские силовики за несколько лет «засеяли поля противотанковыми и противопехотными минами». К настоящему времени российские военные обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов.

Минные поля обозначены на картах ВСУ, которые были изъяты российскими военными в брошенных в Херсонской области штабах. Отмечается, что мины умышленно размещались украинскими военными на сельхозугодьях и объектах сельскохозяйственного назначения.

«Последние восемь лет никто не мог даже подойти к этим участкам», — заявили в Минобороны.

По информации ведомства, администрация Херсонской области в преддверии посевной кампании попросила российских военных разминировать плодородные земли.

Ранее сообщалось, что новые власти Херсонской области выступили за налаживание добрососедских отношений с Россией, в том числе торгово-экономических и социально-культурных связей.