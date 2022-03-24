Российские военные обезвредили более 12 тысяч мин на сельхозугодьях в Херсонской области

Короткая ссылка
Инженерные войска Южного военного округа российских вооружённых сил проводят разминирование сельскохозяйственных угодий в Херсонской области. Обезврежено уже более 12 тыс. мин.
Российские военные обезвредили более 12 тысяч мин на сельхозугодьях в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России.

«На юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем ВСУ и националистических батальонов», — заявили в министерстве.

Отмечается, что украинские силовики за несколько лет «засеяли поля противотанковыми и противопехотными минами». К настоящему времени российские военные обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов.

Минные поля обозначены на картах ВСУ, которые были изъяты российскими военными в брошенных в Херсонской области штабах. Отмечается, что мины умышленно размещались украинскими военными на сельхозугодьях и объектах сельскохозяйственного назначения.

«Последние восемь лет никто не мог даже подойти к этим участкам», — заявили в Минобороны.

По информации ведомства, администрация Херсонской области в преддверии посевной кампании попросила российских военных разминировать плодородные земли.

Ранее сообщалось, что новые власти Херсонской области выступили за налаживание добрососедских отношений с Россией, в том числе торгово-экономических и социально-культурных связей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить