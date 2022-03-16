Новые власти Херсонской области выступили за налаживание отношений с Россией

Новые власти Херсонской области выступили за налаживание добрососедских отношений с Россией, в том числе торгово-экономических и социально-культурных связей.

Как стало известно RT, общественно-политические деятели Херсона создали Комитет спасения за мир и порядок. Учредительный съезд прошёл 10 марта в здании Херсонской областной рады.

Инициаторами создания нового органа власти на месте фактически несуществующей областной рады выступили глава региональной партии «Блок В. Сальдо», мэр Херсона Владимир Сальдо, бывший заместитель мэра по социальным и гуманитарным вопросам Сергей Черевко, директор информационного агентства «Таврия Ньюс» Кирилл Стремоусов и другие.

Как заявил представитель комитета Кирилл Стремоусов, действующая областная власть фактически перестала существовать, но региону надо жить и развиваться дальше, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы.

«Каким-то образом жить надо далее. Строить дальше отношения и готовить какую-то структуру, которая может взять на себя ответственность за наведение порядка. Какие бы ни происходили события, именно Российская Федерация сегодня лично для меня является приоритетным направлением, которое мы ставим перед собой в формировании стабилизации в нашем регионе», — сказал Стремоусов.

Деятельность нового органа власти Херсонщины будет направлена на взаимодействие с представителями России и получение от неё поддержки.

В пресс-релизе по итогам съезда говорится, что участники комитета заявили о необходимости восстановления добрососедских отношений Херсонщины с Россией, налаживания торгово-экономических и cоциально-культурных связей.

Также члены комитета уже обсудили варианты сотрудничества с властями Крыма. В релизе говорится, что крымские власти заверили в готовности поставлять в Херсон товары и горюче-смазочные материалы по приемлемым ценам.

Кроме того, комитет обсудил возобновление учебного процесса и возможности дистанционного поступления в российские вузы.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал о наращивании экономических отношений региона с Херсонской областью.