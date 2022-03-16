Глава парламента Крыма заявил о наращивании экономических отношений с Херсонской областью

Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости рассказал о наращивании экономических отношений региона с Херсонской областью.

«С приграничной Херсонской областью отношения уже возобновляются. Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит», — заявил Константинов.

По его словам, с Херсонской областью Крым поддерживает традиционные органичные связи.

«Херсон всегда поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона, а Крым всегда поставлял рис, например, или вино и многое другое», — напомнил он.

Константинов также заявил о намерении властей региона восстановить все железнодорожные ветки, связывавшие Крым и Херсонскую область Украины.