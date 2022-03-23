Стрингер RT показал видео с работой военных России и ДНР по зачистке домов в Мариуполе
Стрингер RT Андрей Филатов снял на видео работу российских военных и Народной милиции ДНР по зачистке домов в Мариуполе. В ролике журналиста также показана квартира, которую занимали украинские военные. По словам Филатова, на месте осталась куртка либо боевика «Азова», либо солдата ВСУ.
Ранее Андрей Филатов рассказал о боевике «Азова», прятавшемся в частном доме в пригороде Мариуполя.
По словам стрингера, боевик сидел в гражданском доме и оказывал сопротивление, поэтому его «подавили».
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