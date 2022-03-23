Стрингер RT показал видео с работой военных России и ДНР по зачистке домов в Мариуполе

Короткая ссылка
Стрингер RT Андрей Филатов снял на видео работу российских военных и Народной милиции ДНР по зачистке домов в Мариуполе. В ролике журналиста также показана квартира, которую занимали украинские военные. По словам Филатова, на месте осталась куртка либо боевика «Азова», либо солдата ВСУ.

Ранее Андрей Филатов рассказал о боевике «Азова», прятавшемся в частном доме в пригороде Мариуполя.

По словам стрингера, боевик сидел в гражданском доме и оказывал сопротивление, поэтому его «подавили».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить