В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что шесть военных республики погибли за сутки, ещё 23 получили ранения.

По информации оборонного ведомства ДНР, военные республики в среду ликвидировали 17 украинских военных. При этом семеро бойцов 54-й механизированной бригады ВСУ сложили оружие.

Отмечается, что всего с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 357 военнослужащих ВСУ, при этом 37 из них находятся в медицинских учреждениях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики и России лишили украинские войска возможности проводить ротацию.