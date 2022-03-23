В Народной милиции ДНР сообщили о гибели шести военных республики за сутки
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По информации оборонного ведомства ДНР, военные республики в среду ликвидировали 17 украинских военных. При этом семеро бойцов 54-й механизированной бригады ВСУ сложили оружие.
Отмечается, что всего с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 357 военнослужащих ВСУ, при этом 37 из них находятся в медицинских учреждениях.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики и России лишили украинские войска возможности проводить ротацию.