Жители Мариуполя рассказали, что украинские военные ездили на машинах с надписью «Дети»

Жители Мариуполя рассказали RT, что украинские военные ездили по городу на машинах с надписью «Дети».

«Видели, по (улицам) Металлургов и по Артёма машины, на которых было написано: «Дети»... В машинах были военные с украинскими символами», — заявила жительница города.

Она считает, что украинские военные прятались за надписью «Дети».

Также женщина рассказала, что бойцы ВСУ отбирали транспорт у тех, кто пытался уехать из города с детьми.

Ранее другая жительница Мариуполя рассказала RT о своих знакомых украинских военных, которые снимали на камеру издевательства над людьми.