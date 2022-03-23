Жители Мариуполя рассказали, что украинские военные ездили на машинах с надписью «Дети»

Короткая ссылка
Жители Мариуполя рассказали RT, что украинские военные ездили по городу на машинах с надписью «Дети».
Жители Мариуполя рассказали, что украинские военные ездили на машинах с надписью «Дети»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Видели, по (улицам) Металлургов и по Артёма машины, на которых было написано: «Дети»... В машинах были военные с украинскими символами», — заявила жительница города.

Она считает, что украинские военные прятались за надписью «Дети».

Также женщина рассказала, что бойцы ВСУ отбирали транспорт у тех, кто пытался уехать из города с детьми.

Ранее другая жительница Мариуполя рассказала RT о своих знакомых украинских военных, которые снимали на камеру издевательства над людьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить