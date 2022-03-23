Жительница Мариуполя рассказала о снимавших на камеру издевательства украинских военных

Жительница Мариуполя рассказала RT о своих знакомых украинских военных, которые снимали на камеру издевательства над людьми.

Жительница рассказала, что у неё есть два знакомых военных, один из них офицер.

По её словам, они часто показывали видео, «как подрывали гранатой человека, который уже не мог сопротивляться», а также «как издевались над детьми, прятались в школах, прикрывались мирными жителями».

«Азовцы» прямо гордились тем, что они издеваются над людьми, что они убивают всех. Даже обычных людей, которые ни в чём не виновны», — рассказала она.

Также она сообщила, что в городе не работали магазины и аптеки.

«Мы сидели в подвалах и не могли найти даже воду. Мы собирали дождевую воду и пили её», — рассказала девушка.

Ранее ещё один житель Мариуполя рассказал, что украинские военные обманули его: якобы военные России и ДНР расстреливают всех, кто пытается выехать из города, но на самом деле никто ни в кого не стрелял.