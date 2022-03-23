Жительница Мариуполя рассказала о снимавших на камеру издевательства украинских военных

Короткая ссылка
Жительница Мариуполя рассказала RT о своих знакомых украинских военных, которые снимали на камеру издевательства над людьми.
Жительница Мариуполя рассказала о снимавших на камеру издевательства украинских военных
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

Жительница рассказала, что у неё есть два знакомых военных, один из них офицер.

По её словам, они часто показывали видео, «как подрывали гранатой человека, который уже не мог сопротивляться», а также «как издевались над детьми, прятались в школах, прикрывались мирными жителями».

«Азовцы» прямо гордились тем, что они издеваются над людьми, что они убивают всех. Даже обычных людей, которые ни в чём не виновны», — рассказала она.

Также она сообщила, что в городе не работали магазины и аптеки.

«Мы сидели в подвалах и не могли найти даже воду. Мы собирали дождевую воду и пили её», — рассказала девушка.

Ранее ещё один житель Мариуполя рассказал, что украинские военные обманули его: якобы военные России и ДНР расстреливают всех, кто пытается выехать из города, но на самом деле никто ни в кого не стрелял.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить