Житель Мариуполя рассказал об обмане со стороны украинских военных

Житель Мариуполя рассказал, что украинские военные обманули его: якобы военные России и ДНР расстреливают всех, кто пытается выехать из города, но на самом деле никто ни в кого не стрелял.

«Да никто ни в кого не стрелял... Ну, короче, гады. Этот «Азов» надо гасить. Ни одного нельзя оставлять в живых» — сказал он.

Ранее жительница Мариуполя рассказала об условиях жизни в городе, по её словам, она «по несколько дней не ела».