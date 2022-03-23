Житель Мариуполя рассказал об обмане со стороны украинских военных

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Житель Мариуполя рассказал, что украинские военные обманули его: якобы военные России и ДНР расстреливают всех, кто пытается выехать из города, но на самом деле никто ни в кого не стрелял.

«Да никто ни в кого не стрелял... Ну, короче, гады. Этот «Азов» надо гасить. Ни одного нельзя оставлять в живых» — сказал он.

Ранее жительница Мариуполя рассказала об условиях жизни в городе, по её словам, она «по несколько дней не ела».

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