Песков ответил на вопрос по поводу информации о российских срочниках на Украине

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, получил ли уже президент России Владимир Путин информацию о том, почему российские солдаты срочной службы оказались на Украине.
Песков ответил на вопрос по поводу информации о российских срочниках на Украине
  • РИА Новости

«Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации от военной прокуратуры не было, коей было поручено дать правовую оценку. Но, с другой стороны, времени прошло ещё не так много. Разумеется, такая серьёзная работа требует времени», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, есть ли результаты проверки по данному факту.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что было выявлено несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС России на Украине.

По его словам, практически всех таких военнослужащих уже вывели на российскую территорию.

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