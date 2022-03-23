Минобороны России: российские войска ведут бои за Новомихайловку

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Минобороны России сообщило, что российские войска ведут бои за Новомихайловку.
Минобороны России: российские войска ведут бои за Новомихайловку
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Подразделения российских Вооружённых сил продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины. В настоящее время ведут бой за овладение населённым пунктом Новомихайловка», —  сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, группировка войск ДНР, завершив зачистку от националистов населённого пункта Верхнеторецкое, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка.

22 марта подразделения Вооружённых сил России подошли к Новомихайловке.

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