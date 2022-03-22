Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке

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Подразделения Вооружённых сил России подошли к Новомихайловке.
Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских вооружённых сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил, за день продвинулись ещё на 4 км и подошли к населённому пункту Новомихайловка», — отметил он.

Группировка войск ДНР взяла под контроль населённый пункт Верхнеторецкое и продолжает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

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