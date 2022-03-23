Пушилин заявил, что в Мариуполе находятся до 150 тысяч человек

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в Мариуполе находятся порядка 100—150 тыс. человек.

Он уточнил, что сейчас можно говорить лишь о приблизительных цифрах, так как многие люди находятся в подвалах, а эвакуации населения носят несистемный характер.

«По нашим оценкам, 100—150 тыс. всего в Мариуполе ещё находятся», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин отметил, что силы ДНР продолжают продвигаться по Мариуполю.

Ранее жительница Мариуполя рассказала, что военные Вооружённых сил Украины используют квартиры мирных граждан как огневые точки.