Руководитель проекта RT «Дети войны» рассказала о найденных в Мариуполе детях, которые жили три недели одни

Руководитель проекта RT «Дети войны» Юлия Мартовалиева в стриме рассказала о беженцах из Волновахи и Мариуполя.

«Они рассказывают, как уходили украинские военные. Они развлекались, стреляли по стёклам, по домам. Там были пожилые люди, которые не могли выйти из этих домов. Все, кто смог выскочить... Абсолютно все люди голодные. Одна из последних эвакуаций была, мы приехали с советником главы по вопросам детей, она обнаружила 19 детей, которые жили три недели в Мариуполе одни. Они жили одной коммуной без единого взрослого», — сообщила Мартовалиева.

Ранее жительница Мариуполя рассказала, что военные Вооружённых сил Украины используют квартиры мирных граждан как огневые точки.