В ДНР заявили о ранении 28 мирных жителей за сутки в результате обстрелов ВСУ

Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск Донецкой Народной Республики были ранены 28 мирных жителей.

«За минувшие сутки, с 09:00 22 марта до 09:00 23 марта, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики, ранее освобождённой группировкой войск ДНР, ранены 25 человек. Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 28 мирных жителей, сообщает Минздрав ДНР», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населённый пункт Пантелеймоновка.