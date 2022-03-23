В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Донецка и Пантелеймоновки

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населённый пункт Пантелеймоновка.

РИА Новости

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению... населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 12 снарядов калибром 122 мм... населённый пункт Новосёловка — населённый пункт Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска обстреляли во время эвакуации людей школу в Рубежном.