В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Донецка и Пантелеймоновки
- РИА Новости
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению... населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 12 снарядов калибром 122 мм... населённый пункт Новосёловка — населённый пункт Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска обстреляли во время эвакуации людей школу в Рубежном.