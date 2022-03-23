Спецкор RT пообщался с жителями Мариуполя
При этом украинские военные не выпускали мирное население для эвакуации.
«Говорят, 27-я школа, там бомбоубежище. И вроде как, по слухам, когда они там базировались, они не выпускали людей из бомбоубежища, прикрывались ими, чтобы не сильно бомбили. Россия знала, что там бомбоубежище», — рассказала местная жительница.
По её словам, бойцы вооружённых сил Украины больше думали о своей безопасности.
«Это было понятно, потому что они реально прятались за людьми», — сообщила она.
Другой житель рассказал, что в нынешней ситуации больше всего надежды на Россию, поскольку украинские военные местными жителями «как хотели, так и пользовались».
Кроме того, пожилая местная жительница пожаловалась, что некому ходить за гуманитарной помощью.
«Мужчин нет таких сильных, одни бабы старые, помочь некому», — сказала она.
Ранее сообщалось, что депутат городского совета Мариуполя Константин Иващенко обратился к России и ДНР с просьбой направить гумпомощь жителям Центрального района города.