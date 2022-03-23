Спецкор RT пообщался с жителями Мариуполя

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Специальный корреспондент RT Валентин Горшенин пообщался с жителями Мариуполя. Они рассказали, что гуманитарная помощь от России поступила вовремя, поскольку у многих уже не было ни воды, ни еды.

При этом украинские военные не выпускали мирное население для эвакуации.

«Говорят, 27-я школа, там бомбоубежище. И вроде как, по слухам, когда они там базировались, они не выпускали людей из бомбоубежища, прикрывались ими, чтобы не сильно бомбили. Россия знала, что там бомбоубежище», — рассказала местная жительница.

По её словам, бойцы вооружённых сил Украины больше думали о своей безопасности. 

«Это было понятно, потому что они реально прятались за людьми», — сообщила она.

Другой житель рассказал, что в нынешней ситуации больше всего надежды на Россию, поскольку украинские военные местными жителями «как хотели, так и пользовались».

Кроме того, пожилая местная жительница пожаловалась, что некому ходить за гуманитарной помощью. 

«Мужчин нет таких сильных, одни бабы старые, помочь некому», — сказала она.

Ранее сообщалось, что депутат городского совета Мариуполя Константин Иващенко обратился к России и ДНР с просьбой направить гумпомощь жителям Центрального района города.

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