Депутат горсовета Мариуполя попросил Россию и ДНР оказать гумпомощь жителям

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Депутат городского совета Мариуполя Константин Иващенко обратился к России и ДНР с просьбой направить гумпомощь жителям Центрального района города. Об этом сообщил корреспондент RT Arabic Максим Аль-Тури в своём Telegram-канале.

«Я один из немногих депутатов городского совета, который с первого дня и по сегодняшний день находится в городе. Я просто считал своим долгом обратиться к гуманитарным миссиям ДНР и Российской Федерации. Я был сразу услышан, без каких-либо проволочек», — отметил Иващенко.

По его просьбе колонну гумпомощи из ДНР и России направили в Центральный район Мариуполя.

Местным жителям доставили продукты питания, медикаменты и воду. 

Также депутат призвал ВСУ и националистические батальоны, находящиеся в городе, прекратить использовать людей в качестве живого щита.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории Мариуполя остались ещё несколько тысяч представителей националистических батальонов.

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