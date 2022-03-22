Депутат горсовета Мариуполя попросил Россию и ДНР оказать гумпомощь жителям
«Я один из немногих депутатов городского совета, который с первого дня и по сегодняшний день находится в городе. Я просто считал своим долгом обратиться к гуманитарным миссиям ДНР и Российской Федерации. Я был сразу услышан, без каких-либо проволочек», — отметил Иващенко.
По его просьбе колонну гумпомощи из ДНР и России направили в Центральный район Мариуполя.
Местным жителям доставили продукты питания, медикаменты и воду.
Также депутат призвал ВСУ и националистические батальоны, находящиеся в городе, прекратить использовать людей в качестве живого щита.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории Мариуполя остались ещё несколько тысяч представителей националистических батальонов.