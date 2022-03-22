В Народной милиции ДНР заявили о денацификации 36-й бригады ВСУ под Мариуполем
- РИА Новости
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«На Мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства ДНР в Telegram-канале.
Отмечается, что военные ДНР захватили четыре танка, две бронированные машины и два комплекта связи тактического звена Harris.
Кроме того, специалисты республики изучают документы и секретные носители информации, которые были брошены украинскими военными при бегстве.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины в Лисичанске и Краматорске.