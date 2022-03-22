Российские ВС нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВСУ в Лисичанске и Краматорске
- РИА Новости
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что 22 марта были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским военным объектам.
«Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населённых пунктах Лисичанск и Краматорск», — заявил он.
Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке.
По информации Минобороны, подразделения Вооружённых сил России подошли к Новомихайловке.