Российские ВС нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВСУ в Лисичанске и Краматорске

Российские вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины в Лисичанске и Краматорске.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что 22 марта были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским военным объектам.

«Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населённых пунктах Лисичанск и Краматорск», — заявил он.

Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке.

По информации Минобороны, подразделения Вооружённых сил России подошли к Новомихайловке.