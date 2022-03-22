Российские ВС нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВСУ в Лисичанске и Краматорске

Короткая ссылка
Российские вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины в Лисичанске и Краматорске.
Российские ВС нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВСУ в Лисичанске и Краматорске
  • РИА Новости

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что 22 марта были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским военным объектам.

«Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населённых пунктах Лисичанск и Краматорск», — заявил он.

Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и  склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке.

По информации Минобороны, подразделения Вооружённых сил России подошли к Новомихайловке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить