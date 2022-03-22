Член ОП Зорин объяснил призыв русинов к Путину поддержать образование русинской автономии в Закарпатье

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин прокомментировал обращение лидера движения русинов Петра Гецко к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать образование русинской автономии в Закарпатье.

Его заявление опубликовано в Telegram-канале ОП России.

По словам Зорина, это очень характерная информация, она дополняет картину реальной национальной политики на Украине.

«Плохо живётся в Незалежной не только русским, но и близкой им этнической группе русинов. Этот маленький и гордый народ последние несколько десятков лет испытывает на себе прессинг государства, которое сдерживает сохранение культуры, развитие родного языка, право на самоидентификацию», — заявил он.

Зорин добавил, что обращение русинов и других национальных меньшинств к Путину вполне закономерно.

«Они видят перед собой российскую модель этнополитики, в которой единство страны укрепляется поддержкой культурного разнообразия, а не предпочтения одной нации. Лозунг «Украина — для украинцев» — это тупиковый путь развития, который ведёт не к укреплению, а к распаду государства», — отметил он.

По словам Зорина, полное обеспечение прав и свобод на этнокультурное развитие могло бы способствовать денацификации, преодолению русофобии на Западной Украине и в целом в стране.

При этом он обратил внимание, что ущемление этнокультурных прав русинов и других этнических меньшинств на Украине «никого не волнует в Совете Европы, в целом на коллективном Западе».

«Все лозунги о толерантности, политкорректности, соблюдении прав и свобод меньшинств, национальных и религиозных, брошены в топку двойных стандартов и политических гегемонистских решений», — заявил Зорин.

Он отметил, что Украина является многонациональным и поликонфессиональным государством по своей сути. По его словам, федеративное устройство Украины, учёт интересов регионов, малых и больших народов, поддержка родных языков является непременным условием для её благополучия.

«У Украины был мирный путь решения вопроса этнокультурного многообразия. А Украина вместо федерализации пошла путём дискриминации и геноцида в отношении коренных народов», — резюмировал он.

Ранее лидер международного центра «Матица русинов» Пётр Гецко призвал президента России Владимира Путина преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь.