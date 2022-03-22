В ДНР сообщили о ранении двух мирных жительниц Горловки
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«Украинские вооружённые формирования обстреляли посёлок Комарова (Горловского района. — RT). Ранения получили две горловчанки, одна из которых находится в тяжёлом состоянии», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее средства ПВО перехватили две ракеты «Точка-У» над Макеевкой — обломки рассыпались над посёлком Пролетарским и за микрорайоном Зелёным в Макеевке.
Советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко сообщила, что более 4 тыс. детей лишились родителей в ходе конфликта на юго-востоке Украины.