В ДНР сообщили о ранении двух мирных жительниц Горловки

В результате обстрела Горловки со стороны украинской армии две мирные жительницы получили ранения, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Украинские вооружённые формирования обстреляли посёлок Комарова (Горловского района. — RT). Ранения получили две горловчанки, одна из которых находится в тяжёлом состоянии», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее средства ПВО перехватили две ракеты «Точка-У» над Макеевкой — обломки рассыпались над посёлком Пролетарским и за микрорайоном Зелёным в Макеевке.

Советник главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко сообщила, что более 4 тыс. детей лишились родителей в ходе конфликта на юго-востоке Украины.